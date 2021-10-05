Девочку-зацепера насмерть переехал трамвай (ФОТО)

Девочка-подросток, которая каталась на сцепке трамвайных вагонов в Екатеринбурге, сорвалась вниз и погибла. Трагедия случилась в понедельник, 4 октября, около 21:00 напротив дома № 202/2 на улице 8 Марта.

В пресс-службе городского ОГИБДД уточняют, что девочке – лет 12-14 на вид, личность на момент написания новости не установлена. От полученных травм она скончалась на месте. Очевидцев просят позвонить по телефону: 8-902-268-90-88.

Как уже сообщал «Новый День», инциденты с зацеперами случились в городе и раньше, но без летального исхода. Например, в апреле 2019 года 13-летний мальчик получил серьезную травму головы после катания на трамвайной «колбасе». А в феврале 2018 года 15-летний подросток доехал на сцепке между вагонами грузового поезда от Екатеринбурга до Богдановича, потом его сняли полицейские.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что зацепинг (проезд на рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны) очень опасен для жизни. Включает в себя проезд на крышах, переходных площадках, с боковых или торцевых сторон вагонов или в подвагонном пространстве на элементах наружной арматуры подвижного состава. Если вы стали свидетелем подобного поведения детей – экстремалов, необходимо их остановить и вызвать сотрудников полиции по телефону 02.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 05.10.21

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