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Понедельник, 5 февраля 2018, 14:20 мск

Екатеринбург

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Подросток из Екатеринбурга проехал более 100 км на сцепке между двумя вагонами поезда

Более 100 км проехал между двумя вагонами грузового поезда 15-летний житель Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе транспортной полиции, мальчика между двумя вагонами движущегося поезда заметили в Богдановиче. Сотрудники транспортной полиции тут же выехали на станцию Пышминская – ближайшую остановку поезда, где сняли зацепера.

Подросток признался, что запрыгнул на сцепку грузовых вагонов, когда поезд медленно проезжал мимо остановочной площадки ВИЗ, планируя на станции Первомайская, которая также находится в черте города, спрыгнуть с состава. Однако поезд следовал без остановок, и мальчик оказался очень далеко от дома.

С нарушителем провели профилактическую беседу, разъяснив, что «зацепинг» опасен для жизни и здоровья. Вечером того же дня он был передан маме, которую полицейские привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Екатеринбург, служба информации

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