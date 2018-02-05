Подросток из Екатеринбурга проехал более 100 км на сцепке между двумя вагонами поезда

Более 100 км проехал между двумя вагонами грузового поезда 15-летний житель Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе транспортной полиции, мальчика между двумя вагонами движущегося поезда заметили в Богдановиче. Сотрудники транспортной полиции тут же выехали на станцию Пышминская – ближайшую остановку поезда, где сняли зацепера.

Подросток признался, что запрыгнул на сцепку грузовых вагонов, когда поезд медленно проезжал мимо остановочной площадки ВИЗ, планируя на станции Первомайская, которая также находится в черте города, спрыгнуть с состава. Однако поезд следовал без остановок, и мальчик оказался очень далеко от дома.

С нарушителем провели профилактическую беседу, разъяснив, что «зацепинг» опасен для жизни и здоровья. Вечером того же дня он был передан маме, которую полицейские привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.02.18

Туроператоры нашли на лето замену обанкротившейся «ВИМ-Авиа». / Первый пошел? В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за «липовой» прописки первоклассника. / Новый министр экономики Свердловской области назвал «кровоточащие раны» региона. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»