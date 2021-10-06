ГИБДД Екатеринбурга провела рейд по поиску зацеперов (ФОТО)

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга организовали рейды по поиску зацеперов и рассказывали детям об опасностях такого развлечения.

По информации ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, такой экстремальный способ катания на трамваях часто выбирают для проведения досуга подростки. Их можно встретить на улицах Технической, Белореченской, Пехотинцев, Бебеля, Халтурина, Таватуйской и Титова, добавили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД рассказывали детям об опасностях такого развлечения.

Этой проблемой озабочено и руководство ЕМУП «Гортранс». По их словам, из-за юных нарушителей нередко останавливается движение вагонов. В организации сообщают, что даже при поворотах можно получить серьезные травмы.

В понедельник в Екатеринбурге, под колесами трамвая погибла 13-летняя девочка-зацепер. Подросток каталась на сцепке трамвайных вагонов. Во время движения она сорвалась и упала на трамвайные пути. От полученных травм она скончалась на месте.

Как уже ранее писал «Новый День», инциденты с зацеперами случались в городе и раньше, но без летального исхода. Например, в апреле 2019 года 13-летний мальчик получил серьезную травму головы после катания на трамвайной «колбасе». А в феврале 2018 года 15-летний подросток доехал на сцепке между вагонами грузового поезда от Екатеринбурга до Богдановича, потом его сняли полицейские.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 06.10.21

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