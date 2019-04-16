В Екатеринбурге подросток-зацепер разбил голову о рельсы

Подросток в Екатеринбурге получил серьезную травму после катания на трамвайной «колбасе».

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, накануне 13-летний мальчик после прогулки с друзьями по торговому центру решил вернуться домой, проехавшись на задней сцепке трамвая 13-го маршрута. Около 16:25 на улице Технической ребенок не удержался, сорвался и упал на рельсы. Его госпитализировали с травмой головы. Сотрудники ГИБДД на месте составили замеры, опросили очевидцев, мотивированное решение будет принято после завершения расследования.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается к взрослым с настоятельной рекомендацией объяснять детям об опасности подобного способа передвижения. Во время движения на сцепном устройстве трамвая или троллейбуса можно попасть под проезжающий мимо автомобиль, что смертельно опасно. Очевидцев подобного поведения подростков просим незамедлительно сообщать об этом кондуктору или водителю транспортного средства», – добавили в ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации

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