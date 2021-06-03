«От удара током»: в Москве молодой человек погиб на крыше электрички

В Москве во время езды на крыше электрички погиб 18-летний молодой человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО. Тело молодого человека найдено на крыше электропоезда.

ЧП произошло в районе железнодорожной станции Крюково Ленинградского направления Московской железной дороги. На крыше вагона электропоезда сообщением Москва – Конаково обнаружен «зацепер», который был смертельно травмирован.

По предварительной информации, молодой человек погиб от удара током от токоприемника. Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 03.06.21

Аналитики назвали нестыковки чешской версии инцидента в Врбетице. / Мошенники вернулись к проверенной схеме кражи денег с карт. / ФМБА пообещало новую вакцину от всех штаммов коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»