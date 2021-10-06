В «новом» Академическом будет малоэтажная застройка: район презентовали на форуме 100+ (ФОТО)

На стенде группы компаний «КОРТРОС» на выставке 100+ TechnoBuild властям и гостям презентовали новый Академический, который станет продолжением существующего района. Застройщики планируют построить более 2,5 миллиона квадратных метров жилья, а также – школы, садики, поликлиники и торговые площади. Отличаться вторая очередь будет тем, что здесь будет больше малоэтажных домов. От «старого» района она возьмет все лучшие наработки: энергоэффективность домов, современные планировки, дизайн фасадов и многое другое.

Увидеть, каким будет Академический к 2030 году, может любой желающий на стенде ГК «КОРТРОС», придя на форум 100+ TechnoBuild в выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». Сегодня проект развития района показали двум заместителям министра строительства и ЖКХ России Никите Стасишину и Сергею Музыченко, которые посетили выставку, а также губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, мэру Екатеринбурга Алексею Орлову.

На интерактивной карте, установленной на стенде «КОРТРОС», показано, какие дома уже построены в Академическом, а какие появятся в ближайшие годы. При помощи простой навигации карта показывает существующий транспорт и запланированный. Например, можно увидеть, что трамвайная ветка, строительство которой начинается в этом году, сначала будет соединять Академический с другими районами, а в будущем пройдет внутри Академического, закольцуется.

Там же показаны планируемые места строительства школ и детских садов, детских и взрослой больницы (планируется, что она будет крупнейшей в Екатеринбурге).

«Компания «КОРТРОС», имея огромный опыт комплексного освоения территорий, во всех регионах присутствия стремится это внедрять. В Екатеринбурге мы предлагаем расширить Академический более, чем на 2,5 миллиона квадратных метров жилья. Концепция района уже готова, идут согласования. В следующем году мы уже готовы начинать строительство, – рассказал генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев. – С точки зрения качества строительства жилья, стандартов – это будет продолжаение старого Академического. Все, что есть лучшее в существующем районе, – технологии энергосбережения, умные дома – будут и в новом. Но принципиально будет отличаться тем, что будет больше малоэтажного строительства».

В разговоре с журналистами гендиректор ГК «КОРТРОС» выразил надежду, что новый Академический будет уникальным проектом по комфорту, который «удивит уральцев в хорошем смысле слова». Напомним, впервые о расширении Академического заговорили на Петербургском международном форуме. В перспективе «старый» и «новый» районы соединятся с Солнечным, Широкой речкой. Когда концепцию впервые перзентовали министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину, проектировщики говорили, что у обозначенных выше районов – единый транспортный каркас: ЕКАД, магистральные въезды в Академический и Солнечный, Полевской тракт. Появятся трамвайные линии, а затем внутри агломерации по мере строительства домов будут строить дороги. Кроме того, есть и инженерные мощности, которые позволят подключать к теплу и электроэнергии первые дома. Но впоследствии потребуется строительство новой ТЭЦ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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