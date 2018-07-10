Две школы, четыре детсада и трамвай – план развития Академического подписан на «Иннопроме» (ФОТО)

Екатеринбургский микрорайон Академический, самый большой в стране и Европе, продолжит развиваться и расти. Сегодня на выставке «Иннопром-2018» было подписано соответствующее соглашение между администрацией Екатеринбурга и группой компаний «Кортрос»: в микрорайоне будет построено еще 944 тысячи квадратных метров жилья, две школы и четыре детсада, тут появятся объекты медицинского кластера, новые парки и скверы, а также объекты транспортной инфраструктуры, в частности, трамвайная линия от улицы Татищева до проспекта Сахарова.

Цель нового документа, который является, по сути, пролонгацией подобного соглашения, заключенного ранее, – дальнейшее социально-экономическое развитие столицы Урала, создание комфортных условий жизни для горожан во исполнение указов президента «О национальных целях и развитии РФ до 2024 года», а также Стратегического плана Екатеринбурга.

Развитие Академического – это не только собственно жилое строительство, но и одновременное обеспечение социально-экономических потребностей жителей, появление новых рабочих мест, строительство дорог, коммунальной инфраструктуры, учреждений образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, общественных пространств.

Александр Якоб

«Мы будем плодотворно сотрудничать в дальнейшем. Это продолжение работы, которая в последние годы ведется в крупнейшем микрорайоне России. Уверен, что в дальнейшем будем работать эффективно на благо жителей Екатеринбурга», – сказал сити-менеджер Александр Якоб.

«Спасибо за то, что видите в нас надежного партнера, мы не подводили никогда Екатеринбург и наших жителей. Мы в будущем будем таким же ответственным застройщиком. Мы готовы к решению новых государственных задач и готовы к прорыву. У нас все получится, если администрация будет нас поддерживать», – сказал генеральный директор ГК «Кортрос» Станислав Киселев.

Станислав Киселев

Напомним, что с 2006 по 2017 годы в Академическом построено больше 1,1 млн квадратных метров жилья, четыре школы, девять детских садов, детская поликлиника, завершается строительство станции скорой помощи на десять машин.

Екатеринбург, служба информации

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