В Академическом начали строить многоуровневую развязку

В микрорайоне Академический в Екатеринбурге начали строить многоуровневую развязку на кольце Серафимы Дерябиной и Объездной. С выходных на месте работают бригады дорожников и спецтехника, отмечает «Новый День», автомобилисты жалуются на усиление заторов ‒ несколько полос движения в сторону микрорайона перекрыты для переноса инженерных коммуникаций.

«Строители говорят, что на первом этапе будет сделан сквозной проезд через существующее кольцо – улицу де Геннина соединят с Дерябиной. Сейчас рабочие приступили к вырубке берез и сосен внутри кольца, чтобы позже постелить там дорожное полотно», ‒ пишет «Деловой квартал».

По данным издания, у развязки появится эстакада, а вдоль выезда из Академического ‒ линия для скоростного трамвая. На работу отведено три года ‒ они продлятся до конца ноября 2021 года. Стройку ведет компания «Трест Уралтрансспецстрой». Общая смета ‒ 541 млн рублей.

Напомним, в июле этого года на «Иннопроме» между администрацией Екатеринбурга и группой компаний «Кортрос» было подписано соглашение, в рамках которого в Академическом будет построено еще 944 тысячи квадратных метров жилья, две школы и четыре детсада, тут появятся объекты медицинского кластера, новые парки и скверы, а также объекты транспортной инфраструктуры, в частности, трамвайная линия от улицы Татищева до проспекта Сахарова.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.11.18

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