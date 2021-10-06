Гидрометцентр дал прогноз на зиму – в декабре будут аномалии (ИНФОГРАФИКА)

На Урале ожидаются аномальные морозы предстоящей зимой. Это следует из долгосрочного вероятностного прогноза на период с октября 2021 года по март 2022 года включительно, который подготовил Гидрометцентр России.

Октябрь

По данным метеобюро, октябрь в Свердловской область будет теплым. На севере Урала даже ожидается аномальная погода – столбики термометров будут подниматься выше нормы. Для Екатеринбурга, например, средняя месячная температура составляет +5 градусов днем и 0…-2 градуса по ночам. Ожидается, что в этом году она будет выше.

Ноябрь

В ноябре, климатическая норма для которого в Екатеринбурге составляет -2…-3 градуса днем и -7…-8 градусов ночью, температуры снова будут выше нормы – но уже не на севере, а на востоке и юге Уральского федерального округа.

Декабрь

Первый месяц зимы на Урале будет по-настоящему морозным, если верить долгосрочному прогнозу Гидрометцентра. Средняя температура воздуха будет ниже нормы – для Екатеринбурга в последний месяц года она составляет -8 градусов днем и -15 градусов ночью.

Январь

Начало 2022 года порадует уральцев передышкой – выше, чем в январе 2021 года средняя температура воздуха ожидается на большей части УрФО. Норма для января в Екатеринбурге составляет -11 градусов днем и -18 градусов ночью.

Февраль

Считающийся самым морозоным в году месяц – февраль – в 2022 году будет довольно теплым, по информации Гидрометцентра России, на большей территории страны. За несколькими исключениями, аномалии ожидаются на территории «тюменской матрешки», там будет холоднее. В столице УрФО температура воздуха днем будет составлять -7…-8 градусов, по ночам – до -16.

Март

Наконец, в первый весенний месяц на Урале будет прохладно – средняя температура ожидается ниже, чем в марте 2021 года. Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается лишь на севере УрФО. Для Екатеринбурга дневной показатель месяца составляет 0 градусов, ночной – около -8…-9 градусов.

Вероятность долгосрочного прогноза на отопительный период от Гидрометцентра России составляет 58-81%.

Напомним, ранее главный специалист Уральского управления метеорологии Галина Шепоренко рассказала, каким будет лето 2022 года.

Синоптик рассказала про лето в 2022 году

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.10.21

Более половины землян могут слетать в космос. / Каждый десятый россиянин находит работу за месяц, большинство – за семь. / Строительство нового здания НИИ ОММ в Академическом начнется в 2022 году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»