Во дворах Екатеринбурга открылись еще две обновленные спортплощадки (ФОТО)

Сегодня в Чкаловском и Ленинском районах Екатеринбурга в рамках проекта «Спорт в каждый двор» открылись после капитальной реконструкции два спортивных сооружения. На улице Окружной, 4, заработала универсальная спортивная площадка с искусственным травяным покрытием, а на улице Решетникова, 3, – многофункциональный хоккейный корт с искусственным травяным покрытием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на открытие приехали председатель городской думы Игорь Володин, депутаты Тимофей Жуков, Елена Бондаренко, Николай Смирнягин, и.о. министра спорта Свердловской области Сергей Набоких, начальник управления спорта администрации Людмила Фитина, руководители администраций районов.

«Для реализации программы «Спорт в каждый двор» у нас создана рабочая группа, куда вошли представители администрации, депутаты, общественники, – рассказал Игорь Володин. – Мы получаем заявки от населения, рассматриваем, а затем коллегиально принимаем решение. Все эти площадки востребованы, по всему городу. Сейчас мы готовим обращение от депутатского корпуса к главе города и к губернатору, чтобы эту программу продлить. И будем продлевать постоянно. У каждого горожанина должна быть возможность выходить из дома и в шаговой доступности заниматься спортом».

Председатель ЕГД подчеркнул, что средства на программу выделяются поровну: 50% дает городской бюджет, еще 50% – областной.

Отвечая на вопрос «Нового Дня», Игорь Володин сообщил, что внешний облик каждой конкретной площадки зависит от пожеланий местных жителей: «Некоторые футболом занимаются зимой и летом, некоторые просят совместить, чтобы на корте можно было и футболом, и хоккеем заниматься. Некоторые просят ворк-аут-площадки».

Депутат ЕГД Николай Смирнягин рассказал «Новому Дню», что хоккейный корт на улице Решетникова, 3, был точкой притяжения всего района еще до того, как он пришел в городскую Думу. «Здесь постоянно проходят турниры. Я сам турниры провожу, съезжаются ребята со всего города, в том числе команда по хоккею «Искорка», с которой я взаимодействую. Команда уникальная, вместе с парнями играют три девочки, и еще как играют! Я сначала предлагал другую площадку, но коллеги настояли на этой, и были правы, потому что это – самая активная, – заявил депутат. – Здесь и взрослые играют по вечерам, и дети тянутся за ними. Это место притяжения всего района. Другой такой площадки нет. Я пришел в округ в 2013 году, она уже существовала. Надо отметить, здесь очень сильно помогали. Вкладывались не только бюджетные деньги. Например, новую раздевалку поставил «Уралтрансгаз». Ребята активно ищут спонсоров, заботятся об этой территории. Поэтому, я считаю, было принято правильное решение – до строительства новых площадок обновить старые».

Также Николай Смирнягин сообщил, что следующим адресом в его округе станет двор по Амундсена, 73: «Там тоже активный клуб по месту жительства, там был хоккейный корт, но он заброшен, от него ничего не осталось еще в 90-е, и с землей были большие вопросы. Но решение принято, в программу двор попал, и в следующем году там появится новый корт».

За 2020 год в рамках проекта «Спорт в каждый двор» было создано и реконструировано 19 площадок. На 2021 год запланировано 7 объектов, а также замена освещения еще на одном участке. К открывшимся сегодня двум площадкам добавятся спортивные объекты по адресам: Белореченская, 13/1; Техническая, 53; Мурзинская, 28; Коммунистическая, 18; Главная 13-17А.

Напомним, что проект был инициирован депутатами Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва и направлен на создание комфортных условий для занятий спортом во дворах. Инициатива была поддержана Правительством Свердловской области и Администрации города.

В этом году проект «Спорт в каждый двор» вошел в число победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». Теперь он примет участие в федеральном этапе конкурса.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.10.21

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