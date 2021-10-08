Во дворе, где рос Павел Дацюк, открыли новый многофункциональный корт (ФОТО)

В Екатеринбурге открываются все новые спортивные сооружения в рамках проекта «Спорт в каждый двор». В четверг, 7 октября, торжественные мероприятия прошли в двух районах: Железнодорожном и Верх-Исетском.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в открытии многофункционального корта во дворе по адресу: ул. Техническая, 53, приняли участие председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, его заместитель, депутат от Железнодорожного района Виктор Тестов, депутат, председатель рабочей группы по вопросам развития дворового спорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург» Тимофей Жуков, начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина, начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Майя Строшкова, представители администрации Железнодорожного района.

К моменту, когда почетные гости прибыли на площадку, на ней уже вовсю играли в футбол местные детские команды: разминались перед турниром. К ним обратился депутат Тимофей Жуков. «Я сам вырос на Сортировке, но только сегодня узнал, что в этом доме рос легендарный Павел Дацюк. Он начинал путь в большой спорт в этом дворе. Тогда здесь тоже стоял корт, но его нельзя сравнить с тем, который мы открываем сегодня. Вы должны стать хозяевами этой площадки, берегите ее!» – сказал депутат и пожелал ребятам спортивных успехов.

Многофункциональный корт с искусственной травой был создан в рамках второго этапа программы «Спорт в каждый двор», на нем можно играть и в хоккей, и в мини-футбол.

Вице-спикер Виктор Тестов рассказал журналистам, как горожане могут подать заявку на обновление спортивного сооружения в своем дворе. Можно обратиться либо к депутату ЕГД по своему округу, либо в администрацию района. Оттуда заявка попадет в рабочую группу, которой руководит депутат Тимофей Жуков. Заявки, одобренные рабочей группой, идут в работу. Проект спортплощадки согласовывается с жителями. Виктор Тестов добавил, что только на этой неделе в рамках проекта было открыто два корта: на Окружной, 4 и Решетникова, 3.

После этого рабочая группа торжественно открыла еще одно спортивное сооружение: в Верх-Исетском районе, на улице Белореченской, 13/1, появилась новая футбольная площадка.

Председатель городской Думы, восьмикратный чемпиона мира по жиму штанги лежа Игорь Володин отметил, что проект «Спорт в каждый двор» была инициирована депутатами городской Думы. Его цель – чтобы даже в отдаленных территориях Екатеринбурга и взрослые, и дети могли заниматься спортом, не отходя далеко от дома. Проект реализуется при поддержке администрации города и губернатора, финансируется из городского и областного бюджетов. Локации для спортивных сооружений определяются исходя из пожеланий горожан.

Добавим, за 2020 год в рамках проекта «Спорт в каждый двор» было создано и реконструировано 19 площадок. На 2021 год запланировано 7 объектов, а также замена освещения еще на одном участке. К уже открытым четырем площадкам добавятся спортивные объекты по адресам: Мурзинская, 28; Коммунистическая, 18; Главная 13-17А.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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