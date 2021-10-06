В Свердловской области снова рекорд по числу смертей за сутки от Covid-19

Оперативный штаб подтвердил смерть еще 46 пациентов от коронавируса. Это повторение рекорда от 3 октября. С начала пандемии от вируса умерли 6548 свердловчан.

Всего в регионе зарегистрировали еще 531 случай Covid-19, в том числе 78 в Екатеринбурге. По официальным данным, с начала пандемии заболели 142 127 человек.

В тяжелом состоянии находятся 812 пациентов, 393 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Выписано за сутки 473 человек, всего – 130 813.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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