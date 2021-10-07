На Ключевской сопке возобновились поиски пропавшего альпиниста

На Камчатке возобновили поиски альпиниста из Свердловской области, пропавшего еще 1 октября.

В пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что днем 6 октября из Петропавловска-Камчатского выехал отряд спасателей. Сегодня утром они начали восхождение на Ключевскую сопку. Спасатели собираются достичь отметки 4000 метров, на которой пропавший альпинист разминулся со своим спутником, и пойти вниз по его предполагаемому маршруту. Сколько времени займет поисковая операция, зависит от погодных условий. Кроме того, поиски может затруднить прошедший циклон, после которого склоны вулкана покрылись снегом толщиной более метра.

Как уже сообщал «Новый День», 1 октября альпинист из Свердловской области позвонил по номеру 112 с Ключевского вулкана, попросил помощи и рассказал, что пропал его товарищ. Они начали восхождение еще 27 сентября, а через два дня на высоте 4000 метров разделились. Один из них начал спуск в сторону домика на высоту 2600 метров, а другой, обойдя вершину, стал спускаться на перевал – на высоту 3300 метров. К 1 октября один из туристов добрался до домика, но своего товарища там не встретил, и запросил помощи. Первого альпиниста в тот же день эвакуировали с горы. Поиски второго из-за сильной метели и нулевой видимости к вечеру 2 октября пришлось прекратить.

Поиски возобновились лишь 5 октября. В связи с повышенной опасностью схода лавин со склона вулкана была обследована прилегающая к нему территорию. Дежурная смена Усть-Камчатского филиала поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» изучила маршрут, ведущий к сейсмостанции Апахончич.

В пресс-службе отмечают, что несмотря на все предостережения спасателей, экстремалы не оставляют попытки покорить самый высокий действующий вулкан Евразии. На Камчатке с начала года это уже третье подобное происшествие.

Спасатель первого класса краевого поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» Игорь Сестеров рассказал, что Ключевская сопка – это один из самых коварных вулканов Камчатки. «Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. В любое время года подъем на Ключевскую сопку связан с риском для жизни. Мало того, что регулярно происходит извержение вулкана, так ещё и дополнительные риски несёт большой перепад высоты. То есть старт начинается на высоте около 800 метров, а достигнуть вершины нужно на высоте 4850 метров. Высотная (горная) болезнь проявляется достаточно активно: мы знаем случаи, когда у людей происходил отёк головного мозга», – сообщил Игорь Сестеров.

Петропавловск-Камчатский, Екатеринбург, Елена Владимирова

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