На Ключевском вулкане пропал свердловский альпинист

В горах на Камчатке спасатели второй день ищут пропавшего альпиниста из Свердловской области. Он с товарищем еще 27 сентября пошел на вершину Ключевского вулкана. Через два дня туристы разделились, и один из них пропал.

«На высоте около 4000 метров погода испортилась, усилился ветер, началась сильная метель. Альпинисты выкопали в снегу убежище, где укрылись, надеясь переждать непогоду. Через некоторое время мужчины приняли решение разделиться. После этого один из участников начал спуск в сторону домика на высоту 2600 метров, а другой, обойдя вершину, стал спускаться на перевал –на высоту 3300 метров. Через два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2600 метров, но своего товарища там не встретил. О ситуации альпинист сообщил в службу 112 и запросил помощи», – рассказали в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

В пятницу, 1 октября, спасатели нашли звонившего на высоте 2600 метров, сегодня он будет доставлен в посёлок Ключи. Самочувствие мужчины удовлетворительное. Второго туриста все еще ищут. Погодные условия тяжелые: метель, ветер – до 70 километров в час, температура воздуха – 13-15 со знаком минус, ощущается как -30.

Как уже сообщал «Новый День», 24 сентября на Эльбрусе спасатели нашли попросившую помощи группу альпинистов из разных регионов России. Спасти удалось 14 человек, пятеро – погибли, среди них жительница Екатеринбурга Ирина Гальчук.

Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский, Елена Владимирова

Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский. Другие новости 02.10.21

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