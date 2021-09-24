Пятеро альпинистов погибли на Эльбрусе в метель, еще 14 спасены

Спасатели нашли попросившую помощи группу альпинистов. Спасти удалось 14 человек, пятерых нашли без признаков жизни.

Группа туристов начала восхождение на Эльбрус. Но на высоте 5400 метров погода резко ухудшилась, и альпинисты попросили о помощи. К ним направились спасатели. Они откапывали людей из-под мокрого снега, который мгновенно замерзал на морозе в 20 градусов. Работать пришлось под резким ветром и в условиях видимости на один метр.

«В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. 5 человек погибли», – рассказали в главке МЧС по Кабардино-Балкарии.

Предварительно считалось, что в группе было 23 человека, позже численность уточнили – 19 человек. Спасатели нашли всех, кто пошел покорять Эльбрус.

Спасенные находятся в «относительно удовлетворительном» состоянии, у восьми – состояние средней тяжести. Всех перевезут в больницу Нальчика для полного обследования, сообщил глава республиканского Минздрава Рустам Калибатов в беседе с ТАСС. Одного альпиниста с переломом ноги уже отправили в республиканскую больницу.

Организаторы восхождения заявили, что с 16 туристами были четверо профессионалов-гидов. Один спустился вниз с девушкой, которой стало плохо. По пути давление резко упало, и девушка умерла на руках у гида. Он оставил ее тело у тропы и спустился, чтобы вызвать МЧС. Оставшиеся гиды помогали альпинистам.

Эксперт предположил, что причиной гибели людей могло стать непрофессиональное поведение гидов, пишет «Российская газета». Они не соблюдали график восхождения, из-за чего спасатели потеряли драгоценное время, пока искали группу не там, где она должна быть. Сам эксперт находится на горе и сообщил, что их группа обогнала пострадавшую, потому что та заметно опаздывала.

Организатор восхождения признал, что спустившийся с девушкой гид в намеченное время не дождался группу на пути вниз, поэтому сам спустился к подножью горы и вызвал помощь.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели альпинистов.

Как сообщал «Новый День», в пострадавшей группе собрались альпинисты из разных регионов. В ней было трое жителей Урала, несколько москвичей, шестеро питерцев, по двое пермяков, екатеринбуржцев и новороссийцев, а также жители Якутска, Тольятти, Обнинска.

Нальчик, Сентябрь, Наталья Рязанова

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