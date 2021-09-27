Задержан организатор смертельного восхождения на Эльбрус

В Кабардино-Балкарии задержан организатор восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли пять человек. Следователи будут ходатайствовать о его аресте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета. Имя задержанного не называется, но известно, что его уже допросили.

По данным СМИ, следователи задержали в Нальчике старшего гида и владельца компании «Эльбрус – восхождение» Дениса Алимова. Об этом информирует издание Kurer-sreda.ru. Мужчина сообщил журналистам, что четырем его сотрудникам, двое из которых находятся в больнице, пока никаких обвинений не предъявлено. Алимов добавил, что суд об избрании ему меры пресечения состоится 28 сентября.

Как сообщал «Новый День», трагедия на Эльбрусе произошла 23 сентября. Покорять вершину шли 23 непрофессиональных альпиниста из разных регионов России. На первом этапе восхождения несколько человек решили вернуться, путь продолжили 19 туристов. Когда началась сильнейшая метель, группа снова разделилась, и пять человек во время спуска замерзли насмерть. Остальных 14 спасатели спустили с горы.

По факту гибели пяти человек возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более человек.

Обновлено в 16:00

По последним данным СК РФ, организатор восхождения на Эльбрус в ходе допроса написал явку с повинной и «дал подробные признательные показания», говорится в сообщении ведомства.

Нальчик, Наталья Петрова

Нальчик. Другие новости 27.09.21

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