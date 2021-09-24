Двое спасенных с Эльбруса альпинистов оказались в реанимации

Медики перевели в реанимацию двух альпинистов, спасенных с горы Эльбрус. Всех 14 спасенных оставили под наблюдением врачей в больнице Нальчика, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что все они в состоянии средней тяжести, у одного сломана нога.

Следственный комитет начал расследование по факту гибели пяти человек, отправившихся покорять Эльбрус. Дело возбуждено об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более человек.

«Проводится осмотр тел погибших, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия», – сообщили в ведомстве.

Прокуратура взяла на контроль расследование дела и проводит собственную проверку качества услуг, связанных с подъемом на гору и спуском альпинистов.

В СКР уточнили, что к вершине шли 23 альпиниста из разных регионов России. На первом этапе восхождения несколько человек развернулись и отправились вниз, дальше пошли 19 туристов. Когда начался буран, группа снова разделилась, и пять человек во время спуска замерзли насмерть. Остальных 14 спасатели спустили с горы.

Нальчик, Сентябрь, Наталья Рязанова

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