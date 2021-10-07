Врио председателя Североуральской думы стал Александр Копылов

Завтра, 8 октября, в Североуральском городском округе состоятся похороны председателя местной думы Елены Балбековой. Об этом «Новому Дню» сообщили в аппарате думы. Прощание состоится в 11:00 часов в ДК «Малахит» поселка Черёмухово.

Также в думе сообщили, что временно обязанности председателя исполняет депутат Александр Копылов.

Как уже сообщал «Новый День», 52-летняя Елена Балбекова скончалась 5 октября. Официально причины смерти не раскрываются, но, по данным источников, женщина покончила с собой, оставив предсмертную записку, что «устала жить». По данным Североуральских СМИ, перед смертью она долгое время была на больничном.

Североуральск, Евгения Вирачева

Североуральск. Другие новости 07.10.21

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