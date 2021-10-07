На строительство котельной в деревне Универсиады потратят 1 миллиард рублей (ВИДЕО)

В деревне Универсиады продолжается строительство автоматизированной котельной и теплотрассы. В новой котельной планируется установка трех водогрейных котлов.

Котельная для Универсиады

«Строительство находится на этапе монтажа котлов. Один котел мощностью 40 МВт уже смонтирован, – сообщил «Новому Дню» руководитель проекта строительства компании «Энергоросстрой» Алексей Чуб. – На сегодняшний день проводится монтаж второго котла, параллельно ведутся работы по монтажу здания и сэндвич-панелей».

Эти котлы считаются уникальными, их КПД на 20% выше, чем у обычных. Котлов с таким уровнем теплоотдачи пока нет в России. «Они разработаны российскими специалистами специально для данной котельной, и предназначены для теплоснабжения и обогрева всей деревни Универсиады, – сказал «Новому Дню» Алексей Чуб. – Уникальность котлов заключена в очень высоком КПД в 90-94%, хотя, как правило, КПД котлов не больше 70%. Это единственная такая разработка в России».

Система управления и контрольно-измерительные приборы полностью автоматические, так что работать котельная сможет без присутствия персонала. Подобная система удобна, так как один специалист сможет управлять сразу несколькими котельными, об этом рассказал «Новому Дню» директор Екатеринбургского филиала ПИП ПАО «Т Плюс» Алексей Голдобин.

В дальнейшем котельная сможет обслуживать не только деревню Универсиады, но и весь район: «Наш проект предназначен для теплоснабжения деревни Универсиады и будущей застройки района, – отметил Алексей Голдобин. – Проектом предусмотрена установка двух водогрейных котлов и резервного третьего котла, а в будущем площадка позволит расширить мощности оборудования до 300 гигакалорий».

После установки котлов на объекте продолжится монтаж металлоконструкций здания. Тепловой контур планируют закончить к декабрю. Внутри котельной специалисты установят вспомогательное оборудование: насосное и теплообменное, наладят систему химводоподготовки, проложат технологические трубопроводы, выполнят электромонтажные работы.

Общий бюджет проекта, по словам Алексея Голдобина, составил один миллиард рублей с учетом НДС. Прямо на стройке Алексею Голдобину было предложено дать название новой котельной, у директора родился вариант – «Студенческая котельная».

Екатеринбург, Мария Зыкова, Дмитрий Бутаков

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