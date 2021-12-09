Автоматизированную котельную для деревни Универсиады построят за рекордные сроки: готовность – более 90% (ФОТО, ВИДЕО)

Строительство котельной для деревни Универсиады и будущего Новокольцовского микрорайона вышло на финишную прямую. Здание уже построено, сейчас монтируются технологические линии, сдается дымовая труба, начинаются гидроиспытания котлов. К 31 декабря объект будет готов – уникальную котельную построили за рекордные пять месяцев.

Котельная для Универсиады почти готова

«Строительство котельной мощностью 120 МВт выходит на финишную прямую. Работы начались в июле, объект построили в рекордные сроки – за пять месяцев, – рассказал руководитель проекта от подрядчика «Энергоросстрой» Алексей Чуб. – Здание готово на 100%, внутри проводится монтаж технологических линий и трубопроводов. Сегодня начинаются гидроиспытания котлов, и выходим на холодные пуско-наладочные работы».

На полную мощность котельная заработает весной 2022 года, но сдача в эксплуатацию запланирована на 31 декабря 2021-го.

Прокладка теплосетей – а это около двух километров труб до ближайшего объекта Универсиады – тоже почти завершена, рассказал руководитель группы строительства ПАО «Т-Плюс» Алексей Рогожин.

«Наша компания получила задачу обеспечить теплом площадку проведения Универсиады и планируемый перспективный Новокольцовский микрорайон, который будет построен рядом, – рассказал Алексей Рогожин. – Сейчас здесь установлено два котла по 40 МВт. Причем такие котлы, производства одной из российских компаний, установлены впервые – это надежные современные котлы. Мощности с запасом хватит для снабжения всех объектов Универсиады. В перспективе в котельной будет установлен третий котел».

Как ранее писал «Новый День», котельная будет полностью автоматизированной. Постоянного присутствия персонала на объекте не потребуется. Более того – впоследствии она станет самой крупной автоматической котельной в Екатеринбурге. На первом этапе энергетики «Т Плюс» обеспечат теплом спортивные объекты и общежития деревни Универсиады, которая состоится в 2023 году, а в перспективе – весь Новокольцовский район, который планируется построить к 2035 году.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Дмитрий Бутаков

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