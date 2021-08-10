В будущей деревне Универсиады построят автоматическую котельную (ВИДЕО)

На площадке будущей деревни Универсиады началось строительство котельной и магистральной теплосети, которые будут обеспечивать теплом весь Новокольцовский микрорайон. Проект реализует свердловский филиал «Т Плюс», общая стоимость глобальной стройки – чуть более 800 миллионов рублей.

Для объектов Универсиады строят котельную

«Здесь появится водогрейная котельная общей мощностью 120 МВт, с тремя котлами по 40 МВт каждый. Сейчас идет заливка фундамента каркаса здания и дымовой трубы. К концу месяца начнется монтаж металлоконструкций. Весь комплекс работ мы завершим к концу года. Особенность в том, что котельная будет полностью автоматизирована, то есть не потребуется присутствия персонала. Если автоматика покажет какой-то сбой, в течение получаса приедет дежурная бригада. Это никак не повлияет на отопление микрорайона», – рассказал заместитель руководителя ГСО Екатеринбургского филиала ПИП Алексей Копа.

Теплоисточник в Новокольцовском строится с нуля, как и весь микрорайон. Представитель компании подрядчика Алексей Чуб отметил, что еще недавно на месте стройплощадки было озеро, где ловили рыбу. «Сложности есть, вода подступает близко, и мы с ней боремся. У нас постоянно работает система водоотведения. Но стройке это не мешает», – сказал он.

Сейчас на площадке трудятся 25 рабочих, через месяц их будет в два раза больше. От котельной до объектов Универсиады на два километра протянется магистральная теплосеть, эти работы будут завершены в октябре 2021 года.

«Мы используем современные трубы с изоляцией, в них заложены сигнальные проводники. То есть возможные повреждения будут обнаружены без проведения земляных работ с точностью до метра. Установленный срок эксплуатации труб – 25 лет, но эти прослужат не меньше 50 лет», – отметил руководитель ГСО Екатеринибургского филиала ПИП Алексей Рогожин.

В пресс-службе компании добавили, что новая автоматическая котельная станет самой крупной в Екатеринбурге. Ее мощности хватит, чтобы обогреть жилой район по размерам, сопоставимый с Академическим. На первом этапе энергетики обеспечат теплом спортивные объекты и общежития деревни Универсиады, которая состоится в 2023 году, а в перспективе – весь Новокольцовский район, который планируется построить к 2035 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Всеволод Феникс

Екатеринбург. Другие новости 10.08.21

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