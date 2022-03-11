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Пятница, 11 марта 2022, 10:31 мск

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В котельной Универсиады смонтировали оборудование и готовятся к пуску (ВИДЕО)

Котельная, которую компания «Т Плюс» построила, чтобы обеспечивать теплом и горячей водой деревню Универсиады и будущий Новокольцовский район, готова на 99,9%. Там уже смонтировали оборудование и начали пуско-наладочные работы. Строительство теплосети от котельной до деревни тоже завершено.

Котельная для деревни Универсиады

«Оборудование полностью смонтировано. Котлы выводятся на режим работы. Кроме того, завершаем работы по благоустройству территории, – рассказал руководитель проекта от подрядчика «Энергоросстрой» Алексей Чуб. – Скорее всего, котельная будет сдана в эксплуатацию в течение одного-полутора месяцев».

По словам энергетиков, в новой котельной поставлены котлы российского производства с очень высоким КПД – порядка 98%. Сейчас котлов два, каждый мощностью 40 МВт, но в перспективе можно поставить и третий – место для него есть. Еще одна особенность котельной – она полностью автоматизирована. Постоянного присутствия человека здесь не требуется.

Почти завершили подрядчики и укладку теплосетей, которые свяжут новую котельную с будущей деревней Универсиады и Новокольцовским районом.

«Мы смонтировали магистральную теплосеть протяженностью 2 километра, сегодня проходит засыпка последних десяти метров. Этих резервов хватит для обеспечения теплом и водой не только спортобъектов, но и будущих жилых домов, – рассказал руководитель группы строительства ПАО «Т-Плюс» Алексей Рогожин. – При строительстве использовались трубы в пенополиуриетановой изоляции. Есть система дистанционного контроля. Все это рассчитано на сложные геологические и гидрогеологические условия данной местности».

Строительство новой котельной – она впоследствии станет самой большой автоматизированной котельной в Екатеринбурге – началось в мае 2021 года. На первом этапе энергетики «Т Плюс» обеспечат теплом спортивные объекты и общежития деревни Универсиады, которая состоится в 2023 году, а в перспективе – весь Новокольцовский район, который планируется построить к 2035 году.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Дмитрий Бутаков

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