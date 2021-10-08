Студенты УрФУ не пошли на занятия из-за сообщений о теракте (СКРИНЫ)

Сегодня многие студенты УрФУ решили пропустить учебный день из-за сообщений о готовящемся в вузе вооруженном нападении. Как выяснилось, вчера испугались не только студенты вузов, но и учащиеся колледжей, школ и родители дошкольников.

Вчера поздним вечером в чатах студентов стала появляться информация о теракте в университете. Взволнованные студенты пересылали друг другу пугающие сообщения. Как выяснилось, информация гуляла не только среди студентов УрФУ – на ночь глядя разволновались и учащиеся колледжей, родители школьников и дошкольников, до которых дошла невеселая новость.

Началось все с некого Григория, который написал в студенческий чат следующее сообщение: «Господа, у меня, наверное, дурные вести, но пока сейчас идёт полный звон-перезвон, идёт новость, что завтра примерно в 10 часов …. выставили уже то от фотку, то от видео, где торжественно пообещали в масках, что завтра в 10 часов они посетят рандомные школы, вузы, техникумы, колледжи. Устроят мясорубку».

Далее студенты пересылали сообщения учащихся других учебных заведений. По информации студентов одного из городских колледжей, студент взял чехол от гитары у друга, чтобы положить туда огнестрел и убить надоевших ему преподавателей и сокурсников.

Тут же по сети начали гулять фотографии предполагаемых людей, которые собираются напасть. Один из них сфотографировал себя в маске, а второй написал на своей стене «ВКонтакте» слова с угрозой убийством. Информацию тут же передали кураторам и другим сотрудникам вуза. Некоторых призвали сидеть дома и пропустить сегодня учебный день.

Ситуация разрешилась ближе к ночи, когда преподаватель Уральского колледжа бизнеса, управления и технологии красоты Павел Чекушин написал студентам: «Ребята, сейчас я один раз говорю по поводу этой информации, которую вы сейчас пересылаете друг другу, кураторы присылают нам. Сейчас позвонили с сотрудником ФСБ, они внесли ясность. Это, если внимательно почитать, даже не из нашего региона. То есть этот случай произошел в Ивановской области, этот молодой человек, который на фотографии, он задержан, и это была просто попытка выделиться. Так что это даже не в нашем регионе, поэтому панику не поднимайте завтра все на пары».

В УМВД по Екатеринбургу от комментариев отказались. В пресс-службе городского департамента образования «Новому Дню» ответили так: «Департамент образования уже обратил внимание всех наших руководителей образовательных организаций на усиление контроля. Кроме того, сотрудники Росгвардии проверили учреждения отдаленных территорий, тревожные кнопки и провели инструктаж».

По информации «Нового Дня», сегодня более 25 студентов УрФУ не пошли на занятия из-за страха перед нападением. В пресс-службе вуза данную информацию пока не подтверждают.

«Я не иду на учебу, не знаю, что там происходит. Если даже никто не придет, вся эта шумиха может спровоцировать кого-нибудь, и другой додик решит, что его время пришло», – пояснила «Новому Дню» первокурсница Настя Бардина.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 08.10.21

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