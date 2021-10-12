Для студентов разработали правила поведения на случай вооруженного нападения

Министерство образования и науки РФ разработало инструкцию для студентов на случай вооруженного нападения на образовательные учреждения. Памятка была опубликована на страницах ведомства в социальных сетях.

«Минобрнауки России совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности разработало инструкцию, как вести себя в случае вооруженного нападения на образовательное учреждение», – говорится в подписи к публикации.

Свидетельствовать о нападении могут звуки выстрелов, взрывов, крики, а также присутствие вооруженных людей на территории вуза. Студентам рекомендуется укрыться в ближайшем помещении, запереть дверь и забаррикадироваться, используя стулья, парты и другие подручные средства, отойти от окон и лечь на пол.

Сообщить о нападении нужно по номеру 112, а также рассказать о происходящем друзьям и близким с помощью СМС или звонка. При этом следует говорить как можно тише.

Когда в образовательное учреждение приехали правоохранители, стоит держать руки на виду и не делать резких движений, выполняя все инструкции силовиков.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.10.21

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