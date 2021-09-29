Ученица планировала взорвать школу в Омске, возбуждено дело

В Омске 15-летняя девятиклассница планировала взорвать свою школу. В отношении ученицы возбуждено уголовное дело, сообщает телеграм-канал Baza.

По его данным, школьница вместе со своим 13-летним приятелем в домашних условиях изготовили взрывчатку и смастерили две небольших бомбы с помощью пластиковых стаканов. Их планировали подорвать в лицее №92.

Правоохранители вышли на школьницу после трагедии в Пермском университете, где первокурсник открыл стрельбу по другим студентам. В ходе мониторинга социальных сетей силовики обнаружили манифест девятиклассницы, опубликованный 25 мая, в котором говорилось о планируемом нападении на школу.

В отношении школьницы, у которой, по некоторым данным, диагностировано психическое заболевание, возбуждено уголовное дело о приготовлении к массовому убийству. Ее друг из-за возраста избежал привлечения к уголовной ответственности. У обоих прошли обыски.

Омск, Наталья Петрова

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