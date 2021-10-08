Тревожная информация: в соцсетях Тюмени появилась информация о нападении на учебные учреждения

В соцсетях Тюмени появилась информация о готовящихся нападениях на школы города. Сообщения начали лавинообразно распространяться в мессенджерах и соцсетях накануне вечером. Речь шла о конкретном колледже и школе. Сравнительный анализ теста и прилагаемых к нему фото показал, что, скорее всего, речь идет о массовой рассылке фейка – как выяснилось, такие же фото и сообщения распространялись и в других регионах РФ.

Тем не менее, в правоохранительных органах видимо решили предупредить события. С утра в некоторых школах дежурят полицейские. Их фото публикуют, опять же, в соцсетях.

Между тем, правоохранители дают несколько рекомендаций, как действовать в таких случаях. Самая главная – если вы увидели подобные сообщения, обязательно сообщите об этом в полицию и руководству учебного заведения.

Как уже сообщал «Новый День», подобного рода сообщения распространяются и в Екатеринбурге, в связи с чем некоторые студенты, к примеру, решили не ходить на учебу в УрФУ.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 08.10.21

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