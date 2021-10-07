Врачи Перми отпустили всех раненых при нападении на университет

Врачи выписали из больниц Перми всех пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ. Под наблюдением специалистов остался только первокурсник, подозреваемый в нападении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевой Минздрав.

«В пермских медучреждениях остается один пациент – сам нападавший. Его состояние оценивается как тяжелое», – пояснили в пресс-службе регионального министерства.

Также лечение продолжают шестеро пациентов в столичных больницах. Состояние одного из них остается тяжелым. В краевом Минздраве не уточнили, когда пациенты вернутся домой из Москвы.

Напомним, шесть человек погибли, 47 пострадали в результате нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Студент первого курса пришел в учебный корпус с оружием и открыл стрельбу. При задержании он был ранен, врачам пришлось ампутировать ему ногу. По статье за убийство двух и более человек нападавшему грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Пермь, Наталья Рязанова

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