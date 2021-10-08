В Екатеринбурге началось голосование за концепцию набережной – победитель получит миллион (ФОТО)

В Екатеринбурге началось онлайн-голосование по выбору проекта развития общественного пространства у городской набережной. Об этом рассказал главный архитектор мэрии Андрей Молоков. По его словам, конкурс власти решили провести, потому что в администрацию поступало очень много предложений, как устроить участок в границах улиц Ельцина – Челюскинцев – Либкхнета – Ленина.

На конкурс прислали 42 концепции. Но во второй тур смогли пройти только пять – их отбирала конкурсная комиссия. «Она была в сложной ситуации, были диспуты, кто из архитектурных бюро и консорциумов достоин», – отметил Молоков на брифинге.

В итоге эти пять концепций представлены на сайте мэрии, за одну из них можно проголосовать с 8 по 25 октября на официальном портале. «Надо внимательно ознакомиться с концепциями. Если есть какие-то дополнительные предложения и замечания, будет возможность написать, мы по итогам общественного рассмотрения сделаем статистическую выборку, какие концепции привлекли больше внимания горожан. При работе жюри будет учитываться народное голосование. После заседания жюри, которое пройдет с 25 по 29 октября, будет обозначен победитель», – сказал архитектор.

По его словам, результат будет обнародован до 5 ноября, а победитель получит миллион рублей, остальные участники – по 250 тысяч.

Напомним, во второй тур прошли шведское бюро Semrén & Månsson, Институт Генплана Москвы, московское бюро APEX, «Открытый консорциум» и консорциум S&P и Novascape.

Semrén & Månsson Semrén & Månsson Semrén & Månsson Институт Генплана Москвы Институт Генплана Москвы Институт Генплана Москвы Бюро APEX Бюро APEX Бюро APEX «Открытый консорциум» «Открытый консорциум» «Открытый консорциум» S&P и Novascape S&P и Novascape

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.21

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