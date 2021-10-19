За лучшую концепцию развития набережной Исети от ЦПКиО до Уктуса заплатят 2,6 миллиона рублей

Мэрия Екатеринбурга с сегодняшнего дня принимает от архитекторов предложения по благоустройству набережной реки Исети от улицы Ткачей до улицы Лыжников. Отбор портфолио продлится месяц, после чего комиссия выберет 7 финалистов. Они до марта 2022 года будут работать над своими конкретными проектами. Лучший получит 2,6 миллиона рублей, но победа в конкурсе не означает, что именно по этому проекту обустроят берега. В итоговое техзадание могут войти предложения от всех участников.

Конкурс на разработку концепции развития набережной Исети от улицы Ткачей (район ЦПКиО) до улицы Лыжников (Уктус) стартовал сегодня. До 19 ноября мэрия Екатеринбурга принимает заявки от архитектурных, проектных, ландшафтных бюро: нужно заполнить документы и приложить портфолио. С 22 по 26 ноября конкурсная комиссия на заседании определит семь финалистов. Им предстоит до 1 марта 2022 года разработать подробные проекты благоустройства Исети. Территория набережной от Ткачей до Лыжников – это более 50 гектаров и более 5 километров берегов реки. Поэтому перед архитекторами стоит непростая задача: нужно учесть и транспортные развязки, и состояние прибрежной территории, и экологию. Кроме того, проект должен предлагать разные функциональные зоны: общественные пространства, прогулочные зоны и тому подобное.

Победителя будут определять в марте 2022 года. Мэрия, как и в случае с конкурсом на благоустройство набережной Городского пруда, опубликует проекты финалистов на сайте – чтобы свой выбор сделали жители. Но решающее слово будет за жюри. Победитель получит 2,6 миллиона рублей, остальные 6 финалистов – по 500 тысяч.

Что интересно, проект победителя не ляжет в основу реального техзадания для благоустройства Исети. Из него могут взять лишь какие-то понравившиеся элементы – ровно так же, как и из работ других финалистов.

«Все эти конкурсные работы ложатся в копилку идей, которые затем становятся основой для работы. Не будет такого, что в итоге будет реализована работа победителя. Данная территория Исети от Ткачей до Лыжников – длинная. Реализация благоустройства будет идти участками, этапами. Все участники могут заложить интересные решения, и они лягут в основу техзадания на разработку эскизного проекта», – рассказал сегодня на брифинге заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.

Он добавил, что участникам нового конкурса совсем не обязательно увязывать свои работы с теми, которые вышли в финал конкурса на благоустройства набережной Городского пруда. Эти территории удалены друг от друга и никак не связаны. Важно соблюдать основные принципы: комфортность, экологичность, многофункциональность.

«Сегодня у нас в городе есть два типа набережных – природные и урбанизированные. Город – это и есть урбанизированная территория, где много бетона, гранита, камня. А бо́льшая часть Исети на том участке находится в природном состоянии. Я думаю, что многие участники воодушевятся этим и будут использовать этот природный характер в своих работах», – отметил Молоков.

Напомним, ранее аналогичный конкурс прошел на создание концепции развития набережной Городского пруда. Сейчас на сайте екатеринбург.рф продолжается общественное обсуждение пяти проектов финалистов. Победитель получит 1 миллион рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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