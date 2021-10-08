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Пятница, 8 октября 2021, 10:20 мск

Новости Екатеринбург

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Депутаты согласовали кандидатуру Шмыкова на пост первого замгубернатора

Депутаты заксобрания поддержали предложение Евгения Куйвашева назначить первым заместителем губернатора его зама Алексея Шмыкова.

«Объем работы я пока не представляю, но обещаю, что буду честно работать на благо жителей Свердловской области», – честно сказал Шмыков. Его поддержали 48 депутатов, один голосовал против.

Как уже сообщал «Новый День», раньше этот пост занимал Александр Высокинский. Но он был избран депутатом заксобрания, и уже сегодня будет делегирован от этого органа в Совет Федерации.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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