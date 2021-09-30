Куйвашев нашел замену Высокинскому

Евгений Куйвашев уже решил, кто заменит Александра Высокинского на посту первого заместителя губернатора.

Как сообщили «Новому Дню» в ДИПе, и.о. первого зама назначен Алексей Шмыков, который сейчас – просто замгубернатора. В новой должности Шмыкова должно утвердить заксобрание. Напомним, с 2016 года Алексей Шмыков возглавлял город Каменск-Уральский, а в январе 2021 года подал заявление о досрочном сложении полномочий: губернатор Евгений Куйвашев предложил Алексею Шмыкову перейти в областное правительство в качестве своего зама, и тот согласился. В качестве замгубернатора он получил контроль над министерствами промышленности и науки; природных ресурсов и экологии; АПК и потребительского рынка; департаментом ветеринарии. Будет ли на его место назначен кто-то еще, или его обязанности распределят между другими замами, пока не сообщается.

До Каменска-Уральского Шмыков работал заместителем министра энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Напомним, Александр Высокинский был избран депутатом заксобрания, и, как ожидается, будет делегирован от этого органа в Совет Федерации. Сегодня он работает в своей старой должности последний день.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.09.21

Скотину забивать не придется: аграриям помогут с кормами для животных. / Организаторы Уральской биеннале претендуют на здание ОММ. / В Кольцово построят «воздушные ворота», напоминающие о Демидовых, – объявлен конкурс проектов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»