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Четверг, 30 сентября 2021, 12:54 мск

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Куйвашев нашел замену Высокинскому

Евгений Куйвашев уже решил, кто заменит Александра Высокинского на посту первого заместителя губернатора.

Как сообщили «Новому Дню» в ДИПе, и.о. первого зама назначен Алексей Шмыков, который сейчас – просто замгубернатора. В новой должности Шмыкова должно утвердить заксобрание. Напомним, с 2016 года Алексей Шмыков возглавлял город Каменск-Уральский, а в январе 2021 года подал заявление о досрочном сложении полномочий: губернатор Евгений Куйвашев предложил Алексею Шмыкову перейти в областное правительство в качестве своего зама, и тот согласился. В качестве замгубернатора он получил контроль над министерствами промышленности и науки; природных ресурсов и экологии; АПК и потребительского рынка; департаментом ветеринарии. Будет ли на его место назначен кто-то еще, или его обязанности распределят между другими замами, пока не сообщается.
До Каменска-Уральского Шмыков работал заместителем министра энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Напомним, Александр Высокинский был избран депутатом заксобрания, и, как ожидается, будет делегирован от этого органа в Совет Федерации. Сегодня он работает в своей старой должности последний день.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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