Куйвашев поделил министерства между своими новыми заместителями

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, в котором распределил обязанности между своими заместителями, в том числе только что назначенными. Документ опубликован на официальном правовом портале региона.

Вторым человеком в области после губернатора стал первый зам Александр Высокинский, как и предполагалось ранее. Бывший мэр Екатеринбурга организует деятельность правительства по управлению социально-экономическим развитием области, непосредственно координирует деятельность минэкономики и мининвестразвития, курирует все рабочие процессы, связанные с ними, имеет право предложить губернатору уволить или назначить любого министра. В случае болезни или отпуска губернатора исполняет его обязанности, но с ограничениями: Высокинский не имеет права обнародовать или отклонять областные законы, направлять президенту доклады о достижениях области, самостоятельно увольнять и назначать областных министров, вносить их кандидатуры в заксо, формировать областное правительство, назначать свою часть областного избиркома, согласовывать с генпрокурором кандидата на должность областного прокурора.

Бывший мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков займется горнодобывающей отраслью, промышленностью, сельским хозяйством и охраной природы: он получил контроль над министерствами промышленности и науки; природных ресурсов и экологии; АПК и потребительского рынка; департаментом ветеринарии.

Заместитель губернатора Олег Чемезов, хоть и не новый, удостоился упоминания в указе. Он организует деятельность правительства в сфере бюджета и финансов, IT и связи, охраны труда и занятости, регулирования тарифов. Он будет координировать осиротевший минфин, департамент госзакупок, департамент информатизации и связи, департамент по труду и занятости, РЭК. Напомним, после ухода Галины Кулаченко губернатор решил, что новый министр финансов не будет его заместителем.

Остальные заместители губернатора остались при своем: Сергей Бидонько курирует внутреннюю политику, Павел Креков – социальный блок, Сергей Швиндт – строительство и транспорт, Азат Салихов – взаимодействие с силовиками, Валерий Чайников возглавляет аппарат губернатора и правительства, Сергей Зырянов распоряжается госимуществом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.01.21

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