Чернецкий благословил Высокинского на работу в Совфеде и подарил свой значок

Заксобрание делегировало в Совет Федерации бывшего мэра Екатеринбурга, бывшего первого зама губернатора, а ныне – депутата заксо Александра Высокинского.

От имени депутатов его кандидатуру внес на голосование бывший сенатор и бывший мэр Екатеринбурга, а теперь – первый вице-спикер Аркадий Чернецкий. Он подчеркнул, что у Высокинского очень солидный послужной список, и его опыт даст ему возможность достойно представить Свердловскую область в высшем органе власти. Он также символически подарил Высокинскому свой сенаторский значок. «Благодарю бога, что он свел меня с вами, Аркадий Михайлович!» – сказал Высокинский.

Голосование проходило тайно, с помощью бюллетеней, в которых была только одна фамилия, Высокинского, и содержалось два варианта ответа: за и против. Голосовали 49 депутатов, 48 голосов – за, один – против.

Депутат Зяблицев поинтересовался, в каком комитете СФ планирует работать Высокинский, и попросил рассказать о ближайших планах. Высокинский ответил, что больше всего его волнует развитие агломераций, вопросы транспорта, ЖКХ, и крупные инфраструктурные проекты. Он также заявил, что не собирается «уезжать в Москву на ПМЖ». Сразу после этого заксо досрочно прекратило полномочия депутата Высокинского. Пятидесятый мандат опять стал вакантным. На него имеет право партия «Единая Россия», так как именно от нее избирался бывший мэр Екатеринбурга.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.21

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