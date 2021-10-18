Завтра свердловские единороссы выберут претендента на 50-й мандат заксо

Завтра, 19 октября, состоится заседание президиума политсовета Свердловского регионального отделения «Единой России», на котором будет предложен кандидат в депутаты заксобрания на место перешедшего в Совет Федерации Александра Высокинского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального исполкома.

Высокопоставленный источник в «Единой России» рассказал «Новому Дню», что есть несколько претендентов. Это полковник внутренней службы в отставке, первый зампред областного спортивного общества «Динамо» Алексей Таврунов, Елена Чечунова, которая в прошлом созыве заксо возглавляла комитет по молодежной политике, развитию спорта и туризма, и представитель УГМК-холдинга Алексей Свалов.

Напомним, 8 октября на первом заседании заксо избранные депутаты проголосовали за то, чтобы делегировать в Совфед бывшего мэра Екатеринбурга, бывшего первого замгубернатора Александра Высокинского. Таким образом один списочный мандат «Единой России» стал вакантным.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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