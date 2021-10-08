На Урале женщине из-за опухоли удалили грудь и сделали новую – из жира с живота

В Свердловской области уже несколько лет проводят операции по удалению опухоли груди с одномоментной реконструкцией – пациенткам удаляют пораженные ткани и сразу же замещают их. В год проводится несколько сотен таких операций, к примеру, в 2019-м их было 600. Но впервые в этом году пациентке онкодиспансера восстановили грудь не с помощью импланта, а с помощью собственных тканей – кожи и жира с живота, рассказали «Новому Дню» в медучреждении.

«Есть несколько видов операций при опухолях – в одних возможно сохранение ткани молочной железы, в других – нет. В первом случае используется пластика – местные ткани, расположенные близко к железе, чтобы заменить ее. А вот если она удаляется полностью, то сформировать ее можно с помощью либо импланта, либо собственных тканей человека», – пояснили в медучреждении.

В разных клиниках и при разных исходных данных пациента используются разные ткани – из области ягодиц, спины или живота. В Екатеринбурге использовали подкожно-жировую клетчатку пациентки и кожу с абдоминальной области. Методика называется «реконструкция DIEP-лоскутом» (deep inferior epigastric perforator – то есть лоскут на основе глубокого нижнего эпигастрального перфоранта).

«Перемещается лоскут без сосудов, а с тканями в области груди его соединяют микрохирургическим способом. И на сегодняшний день этот метод считается одним из лучших для достижения эстетического результата при минимуме аллергических реакций в постоперационном периоде», – рассказали «Новому Дню» специалисты, правда, метод, по словам врачей, может применяться только в том случае, если у пациентки достаточно жировой клетчатки в области живота, чтобы стать донором для самой себя.

Врачи отмечают, что одномоментная реконструкция – собственной ли тканью, имплантом или же экспандером – важна с точки зрения психологии женщины, и в тех случаях, когда мастэктомия все-таки необходима, позволяет решиться на операцию. «Диагноз мне поставили в 2018 году, а в конце 2019 года провели операцию, но не у нас, а в Москве. Мне показывали результаты других пациенток – в некоторых случаях вообще непонятно, какую грудь оперировали, а какую – нет. Думаю, если бы не это, я бы не решилась», – рассказала агентству жительница Екатеринбурга Алла.

Отметим, что в Свердловской области еще два года назад операции по восстановлению груди после мастэктомии стали проводиться по полисам ОМС, то есть для пациенток бесплатно, в том числе – одномоментно, если не было противопоказаний. «Во-первых, пациентка после операции просыпается с грудью – это важный психологический момент, во-вторых, избегаем необходимости повторного хирургического вмешательства, а значит, дополнительных разрезов и рубцов», – говорил тогда заместитель главного врача по хирургии областного онкодиспансера Александр Дорофеев.

Добавим, что в России подобные операции (в более сложных случаях) также проводятся и в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи – в основном, в Москве и Санкт-Петербурге. Получить квоту на ВМП можно по медицинским показаниям.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.21

Во всех девяти комитетах заксо председателями стали единороссы. / Уральцы чаще всего звонят по телефону китайцам, а пишут – англичанам. / Чернецкий благословил Высокинского на работу в Совфеде и подарил свой значок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»