На Урале пациенткам с раком груди стали делать пластику после мастэктомии бесплатно

В Свердловской области пациенткам онкодиспансера, которым требуется мастэктомия, то есть удаление молочной железы из-за рака, стали проводить пластическую реконструкцию груди по полисам ОМС – то есть бесплатно. При этом удалить опухоль и установить имплант можно одномоментно, в рамках одной операции.

«При отсутствии противопоказаний мы информируем пациенток о возможности проведения одномоментной реконструкции молочной железы. Во-первых, пациентка после операции просыпается с грудью – это важный психологический момент, во-вторых, избегаем необходимости повторного хирургического вмешательства, а значит, дополнительных разрезов и рубцов», – пояснил заместитель главного врача по хирургии областного онкодиспансера Александр Дорофеев.

В свердловском минздраве уточнили, что в год областном онкодиспансере проводится около 600 мастэктомий. «Даже если одномоментно с удалением опухоли нельзя установить имплант, женщина может прийти на подобную операцию в онкодиспансер по завершении всего курса лечения, после химио- и лучевой терапии, с разрешения лечащего врача», – добавили в минздраве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.09.19

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