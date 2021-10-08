После второго тура на пост главы Каменского района претендуют двое

Сегодня в Каменском районе состоялся второй этап конкурса по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета.

Как сообщили «Новому Дню» в аппарате районной думы, в финал конкурса прошли двое: действующий глава Сергей Белоусов и его заместитель Алексей Кошкаров. 14 октября депутатам районной думы предстоит выбрать одного из них.

Еще четверо претендентов отпали после второго этапа. Это Елена Апрод – пресс-секретарь городской больницы Каменска-Уральского, Юрий Борисов – бывший глава УКС, и два предпринимателя – гендиректор ООО «Чистые пруды» Алексей Прибылов и гендиректор ООО «Кадастровый центр» Александр Юндин.

Как уже писал «Новый День», у действующего главы Белоусова регулярно случались неприятности с коммунальным хозяйством, особенно зимой – промерзали и лопались трубы. Последний раз такое было в январе 2021 года в селе Позариха. Тогда Белоусов прокомментировал это так: «Каждый сезон у нас идет подвижка грунтов из-за того, что промерзает земля. Не исключаю, что аварии будут еще происходить. Состояние сетей у нас изношенное».

Каменский район, Евгения Вирачева

Каменский район. Другие новости 08.10.21

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