Не работает детсад, в домах нет воды: сети уральского села не выдержали 30-градусного мороза

Второй день не посещают детский сад дошкольники из села Позариха Каменского района Свердловской области: в садике нет воды. В нескольких многоквартирных домах села – обстановка не лучше, трубы перемерзли и холодная вода также не подается.

Как рассказали «Новому Дню» местные жители, просившие не называть их имен, уже несколько дней нет воды в четырех домах – по Механизаторов, 1, 6, 6а и Набережной, 1. «Рабочие приезжали, пытались что-то сделать с трубами, отогреть их, но пока безрезультатно», – рассказал житель Позарихи. Он отметил, что сегодня ночью в селе было -32, сейчас -28. «Я, конечно, не специалист, но мне показалось, что летом ремонтные работы на сетях почти не велись», – добавил он.

Та же ситуация в детском саду: после каникул дети вернулись в коллектив, но уже на следующий день ударили морозы, и сети не выдержали. По словам собеседника агентства, детский сад посещает около 50 ребят.

Сегодня утром в группе «Каменский район онлайн» в соцсети появилось еще одно тревожное сообщение: «Сегодня 14 января 2021г в с.Позариха в многоквартирном доме Мех[анизаторов] 5, разорвало батареи в подъезде. Жители не однократно с ноября 2020г. обращались в УК «Стройком» – что батареи очень плохо работают, не греют. Приезжали, слесаря посмотрели- сказали надо заменить 2 винтеля и стояк подачи воды на батарею, но так ни чего и не сделали. Сегодня – 32`, дождались, разморозили. Жители дома беспокоятся, что так и останутся ни с чем. Батареи разморозились не только на 1 этаже, но и на втором».

Как уже сообщал «Новый День», подобные события происходят в Позарихе не первый год. Например, в конце января 2018 года после прорыва теплотрассы кипяток затопил несколько подвалов и огороды в частном секторе. Без тепла остались несколько домов. Больше недели коммунальщики не могли откачать воду и произвести замену труб. Жители поселка Позариха записали обращение к местным властям, на которые так и не получили ответы. «Наши руководители, похоже, в школе не учились, иначе бы знали, что на Урале грунт промерзает на два метра. Почему трубы так неглубоко уложили? И почему сейчас приказали их по пояс в воде закапывать обратно?» – возмутился один из местных жителей. По мнению каменцев, после такого ремонта следующего ЧП остается ждать пару дней.

Тогда о причинах коммунальных бедствий в Каменском районе рассказал глава округа Сергей Белоусов в интервью местному телевидению. По его словам, прорывы на магистрали зимой для коммунального хозяйства – обычное дело: «Каждый сезон у нас идет подвижка грунтов из-за того, что промерзает земля. Не исключаю, что аварии будут еще происходить. Состояние сетей у нас изношенное», – сообщил чиновник.

Каменский район, Елена Владимирова

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