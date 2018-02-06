«Наше руководство в школе не училось». Замерзающие жители сняли ролик о коммунальной аварии и ремонте в поселке Позариха (ВИДЕО)

В замерзающие дома села Позариха, где с 23 января устраняли аварию на теплотрассе, сегодня ночью наконец пустили тепло. Напомним, после прорыва кипяток затопил несколько подвалов и огороды в частном секторе. Без тепла остались несколько домов. Больше недели коммунальщики не могли откачать воду, и произвести замену труб. Все это время без отопления жили больше десяти семей. Примечательно, что работы проводит УК «ДЕЗ», переморозившая теплоцентраль в поселке Мартюш двумя неделями раньше.

Ликвидация аварии в Позарихе

Жители поселка Позариха накануне озвучили свои вопросы к местным властям, на которые так и не получили ответы.

«Наши руководители, похоже, в школе не учились, иначе бы знали, что на Урале грунт промерзает на два метра. Почему трубы так неглубоко уложили? И почему сейчас приказали их по пояс в воде закапывать обратно?» – возмутился один из местных жителей. По мнению каменцев, после такого ремонта следующего ЧП остается ждать пару дней.

О причинах коммунальных бедствий в Каменском районе рассказал глава округа Сергей Белоусов в интервью местному телевидению. По его словам, прорывы на магистрали зимой для коммунального хозяйства – обычное дело: «Каждый сезон у нас идет подвижка грунтов из-за того, что промерзает земля. Не исключаю, что аварии будут еще происходить. Состояние сетей у нас изношенное», – сообщил чиновник.

По нашим данным, сегодня утром после запуска магистрали вода из нее снова затопила подвал частного дома.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

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