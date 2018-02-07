Перебои с отоплением в Каменском районе стали поводом для уголовного дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с «пропажей» отопления в селе Новоисетское и поселке Мартюш Каменского района. «В январе-феврале 2018 года неустановленные должностные лица управляющих и ресурсоснабжающих организаций ненадлежащим образом оказывали населению указанные услуги. По данному факту следственным отделом Каменска-Уральского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Устанавливаются лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, как ранее сообщал «Новый День», в течение нескольких недель в домах в поселке Мартюш то появлялось, то пропадало отопление. Даже вмешательство министерства ЖКХ и МЧС не решило проблему. Из-за сильного износа тепловых сетей аварии на трубопроводах случаются постоянно, пока рабочие устраняют одну, происходит другая. Причем в такой ситуации оказались не только жители Мартюша, но и поселка Позариха Каменского района. Жители второго поселка даже намеревались перекрыть трассу в знак протеста. Коммунальные сети обоих населенных пунктов обслуживает каменская УК «ДЕЗ».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.02.18

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