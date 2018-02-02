«Может, и давали, но нам не досталось»: жители Мартюша все еще сидят без тепла

На улице Советской поселка Мартюш по-прежнему нет отопления, несмотря на то, что вчера вечером было сделано заявление об устранении последствий аварии.

Как сообщил на своей странице в фейсбуке депутат заксо Вячеслав Вегнер, батареи оставались холодными всю ночь: «В 23:00 холодно, в 3:00 батареи холодные, сегодня в 7:00 батареи холодные. Звонил в ЕДДС – подтвердили, что нет сейчас тепла, но говорят, что давали, но потом вновь авария. Жители говорят, может, и давали, но им не досталось».

Вчера вечером пресс-служба ГУ МЧС разослала сообщение о том, что в 19:56 местного времени в поселке Мартюш Каменского городского округа ремонтные работы были завершены, а подача тепла и горячего водоснабжения потребителям осуществляется в полном объеме.

Как ранее писал «Новый День», вчера поселок Мартюш Каменского района вновь остался без отопления – уже третий раз за последний месяц. В квартирах температура опустилась до +8 градусов. Кроме того, в поселке случился прорыв канализации – фекалии текут по улицам. «Уже неделю, с 23 января, котельная подает тепло в дома с перебоями – не получается набрать давление. Сети рвет то в одном месте, то в другом. Батареи в квартирах греют час-два за день, то сутками стынут», – прокомментировал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Министр ЖКХ области Николай Смирнов вчера обещал весной выделить 50 миллионов рублей из резервного фонда на ремонт труб в Мартюше, так как внезапно выяснилось, что местные власти никогда не ремонтировали теплотрассу в поселке, тем более не готовили к зиме.

Каменский район, служба информации

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