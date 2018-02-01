В квартирах – 8 градусов: поселок Мартюш остался без отопления уже третий раз за месяц (ФОТО)

Поселок Мартюш Каменского района вновь остался без отопления – уже третий раз за последний месяц. Сейчас батареи отключены в домах на трех улицах. В квартирах температура опустилась до +8 градусов. Кроме того, в поселке случился прорыв канализации – фекалии текут по улицам.

Как сообщил «Новому Дню» депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, который находится сейчас в поселке Мартюш с рабочим визитом, без отопления остались дома на улицах Бажова, Советская и Калинина. В квартирах очень холодно. «В детской +8 градусов. Ребенка пришлось отправить к бабушке в деревню», – рассказал один из местных жителей.

Также сегодня в очередной раз в Мартюше прорвало канализацию. Фекалии текут по улицам поселка. Как уточнил Вячеслав Вегнер, он сегодня намерен обратиться в прокуратуру Каменского района с требованием проверить коммунальную сферу.

Хотя накануне областная прокуратура подвела первые результаты проверок в поселке Мартюш и селе Новоисетском, жители которых и в январе несколько дней были вынуждены сидеть без отопления из-за коммунальных аварий. Как выяснилось, схема теплоснабжения Каменского городского округа утверждена с нарушениями закона. Против управляющей компании и котельной, обслуживающих поселения, возбуждены административные дела. В адрес главы администрации округа направлено прокурорское представление. Кроме того, уголовно-правовую оценку действий муниципальных властей по материалам прокуратуры даст полиция.

По данным прокуратуры Свердловской области, за период с 23 по 30 января 2018 года на теплосетях поселка Мартюш и села Новоисетского было зафиксировано не менее 8 порывов, что повлекло автоматическое отключение системы теплоснабжения. Многочисленные нарушения температурного режима регистрировались в жилых домах, школах, детских садах. Причиной коммунальных аварий стали нарушения требований законодательства со стороны управляющей и теплоснабжающей организацией, а также администрации Каменского городского округа, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Добавим, что проблемы с отоплением в муниципалитетах Каменского района существуют не первый год. Жители Новоисетского, помимо прочего, страдают еще и от канализационных рек, которые не могут убрать ни местная администрация, ни управляющая компания.

Фото предоставлены Вячеславом Вегнером

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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