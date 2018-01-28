Поселок Мартюш снова остался без тепла из-за коммунальной аварии

В поселке Мартюш очередная коммунальная авария. В домах с утра пропало отопление, рабочие начали ремонт, но когда проблему решат – никто сказать не может. «Сегодня с 8 утра начали слив воды с труб, заработали генераторы, сразу поняла – что-то не так. А потом стали люди звонить, говорить, что отопления у них нет», – рассказала корреспонденту РИА «Новый День» депутат думы Каменского городского округа Светлана Графская. В ЕДДС ей пояснили, что прорвало трубу в котельной, но когда удастся с аварией справиться, никто не может сказать. Без тепла остались жители трех улиц – Гагарина, Победы и Совхозной.

«Нам в пятницу говорили, что все выходные в поселке будет дежурный от прокуратуры. Но до прокуратуры никто дозвониться не может. До администрации, до зама по ЖКХ тоже не дозвониться», – добавила Графская. Отметим, это «новая» авария – на прошлой неделе жители Мартюша замерзали из-за проблем на другом участке сетей. Там, кстати, до сих пор идут работы, трубы не закопали, и если ударит мороз, есть риск повторения ЧП.

Напомним, на прошлой неделе, 23 января вечером, в поселке Мартюш лопнула труба. Рабочие устраняли последствия аварии до утра, воду из магистрали пришлось слить. Утром выяснилось, что трубы перемерзли. Еще сутки при температуре -26 работники ЖКХ кострами и горелками отогревали систему, сообщая областному начальству, что тепло на самом деле есть. Вторую ночь Мартюш также провел без отопления, температура в квартирах упала ниже семи градусов. Лишь вчера вечером, около 20:00, удалось восстановить целостность магистрали и подать горячую воду к части объектов.

Каменский район, служба информации

Каменский район. Другие новости 27.01.18

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