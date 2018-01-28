В поселке Мартюш пытаются устранить коммунальную аварию

В поселке Мартюш аварийная бригада пытается устранить последствия аварии, из-за которой у жителей трех улиц пропало отопление.

Как рассказала корреспонденту РИА «Новый День» депутат местной думы Светлана Графская, на месте прорыва работают коммунальщики. Но пока четкого понимания, когда же аварию ликвидируют, нет. Между тем, за ситуацией в поселке следят в правительстве Свердловской области. Там уточнили, что ситуация находится на контроле, местным властям, в том числе главе поселка, дано указанея в кратчайшие сроки устранить коммунальную аварию и запустить тепло в дома.

Каменский городской округ, служба информации

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