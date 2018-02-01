Замерзающему Мартюшу обещали 50 миллионов рублей на ремонт труб – их не чинили ни разу

В поселке Мартюш Каменского района, как оказалось, никогда ранее не проводился ремонт теплотрассы и тем более – подготовка труб к зиме. Только за сегодня в населенном пункте произошло две аварии, без тепла остались 18 домов. Министр ЖКХ области Николай Смирнов обещал весной выделить 50 миллионов рублей из резервного фонда на ремонт труб в Мартюше.

Как ранее писал сегодня «Новый День», поселок Мартюш Каменского района вновь остался без отопления – уже третий раз за последний месяц. Сейчас батареи отключены в домах на трех улицах. В квартирах температура опустилась до +8 градусов. Кроме того, в поселке случился прорыв канализации – фекалии текут по улицам.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских, который сейчас находится в Мартюше, уточнил, что всего без тепла остаются 18 домов на улицах Калинина, Бажова, Советской, Молодежной. Только за утро аварии случились на Советской, 4, и на Советской, 12 (в подвале здания).

«Уже неделю, с 23 января, котельная подает тепло в дома с перебоями – не получается набрать давление. Сети рвет то в одном месте, то в другом. Батареи в квартирах греют час-два за день, то сутками стынут», – написал Альшевских на своей странице в фейсбуке.

Также депутат рассказал, что министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в курсе. Более того – министр знает, что местные власти никогда не готовили сети к зиме. И обещал выделить на это деньги.

«Из Мартюша набрал Николая Смирнова, областного министра ЖКХ. Он объяснил, что местные власти никогда не ремонтировали теплотрассу в поселке, тем более не готовили к зиме. По весне из резервного фонда региона муниципалитету выделят 50 миллионов на замену труб», – сообщил Андрей Альшевских.

Напомним, накануне областная прокуратура подвела первые результаты проверок в поселке Мартюш и селе Новоисетском, жители которых и в январе несколько дней были вынуждены сидеть без отопления из-за коммунальных аварий. Как выяснилось, схема теплоснабжения Каменского городского округа утверждена с нарушениями закона. Против управляющей компании и котельной, обслуживающих поселения, возбуждены административные дела. В адрес главы администрации округа направлено прокурорское представление. Кроме того, уголовно-правовую оценку действиям муниципальных властей по материалам прокуратуры даст полиция.

По данным прокуратуры Свердловской области, за период с 23 по 30 января 2018 года на теплосетях поселка Мартюш и села Новоисетского было зафиксировано не менее 8 порывов, что повлекло автоматическое отключение системы теплоснабжения. Многочисленные нарушения температурного режима регистрировались в жилых домах, школах, детских садах. Причиной коммунальных аварий стали нарушения требований законодательства со стороны управляющей и теплоснабжающей организацией, а также администрации Каменского городского округа, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Добавим, что проблемы с отоплением в муниципалитетах Каменского района существуют не первый год. Жители Новоисетского, помимо прочего, страдают еще и от канализационных рек, которые не могут убрать ни местная администрация, ни управляющая компания.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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