Мартюш продолжает мерзнуть: похолодало еще в 19 домах

Последствия коммунальной аварии в каменском поселке Мартюш до сих пор не устранены.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, из-за ремонтных работ в Мартюше была ограничена подача тепла и горячего водоснабжения ещё в 19 жилых многоквартирных домах на улицах Школьной, Титова и Калинина. Примерный срок окончания ремонтных работ не называется.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады в составе 14 человек и 4 единиц специализированной техники. На месте дежурит оперативная группа МЧС.

Напомним, вчера Мартюш вновь остался без отопления. В квартирах температура опустилась до +8 градусов. Кроме того, в поселке случился прорыв канализации – фекалии текут по улицам. «Уже неделю, с 23 января, котельная подает тепло в дома с перебоями – не получается набрать давление. Сети рвет то в одном месте, то в другом. Батареи в квартирах греют час-два за день, то сутками стынут», – прокомментировал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Каменский район, служба информации

Каменский район. Другие новости 02.02.18

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