На Урале село заливает фекалиями из отстойника (ФОТО)

В Свердловской области обнаружилась новая точка коммунального ада. Село неподалеку от Каменска-Уральского заливает содержимым септика. За морозные дни фекальные реки подморозило, начавшееся потепление грозит настоящим бедствием, о весне, и тем более лете, жители даже думать боятся. И в это же время в многоквартирниках остывают батареи, а в частном секторе авария мешает запустить котлы. Что происходит в селе, находящемся в двух часах езды от Екатеринбурга – читайте в материале РИА «Новый День».

Речь идет о селе Новоисетском Каменского городского округа, до Каменска-Уральского, третьего по величине города области, – всего около 15 км. В селе проживает порядка двух тысяч человек. И сейчас центральная и крупнейшая улица села, улица Мира, представляет собой дорогу из замерзших фекалий. Стоки обледенели после 25-градусных морозов, стоявших на прошлой неделе, сейчас по такому «дорожному покрытию» ездят машины. От дороги, несмотря на мороз, неприятно попахивает. Ручей из экскрементов тянется практически от одного из частных домов, жительница которого случайно стала главной жертвой «сельского голгофинянина».

«У меня пол-участка затопило фекалиями. Откачивать их никто не собирается – один раз 16-го числа приехали, покачали, один раз сегодня чуть-чуть. Я с этим борюсь пятый год, уже и суды были, и в прокуратуру я писала, и Путину писала, что еще делать, не знаю. А в этом году стало еще хуже. Зима – а запах такой, что ни форточку открыть, ни белье повесить, чтоб от меня потом люди не шарахались. Даже сейчас видно – бежит. Это все стекает в сторону остановки по нашей улице, я как раз на главной улице проживаю», – рассказала корреспонденту РИА «Новый День» сельчанка Елизавета Верхотурова. Она живет в частном доме, а рядом с ее домом находится септик. Она сама им не пользуется, туда стекают ЖБО от нескольких других домов. Отходник находится на балансе муниципалитета, в прошлом году суд обязал местные власти починить очистное сооружение. Верхотурова говорит: на яму просто сверху кинули бетонную плиту. Ситуацию это не спасло. Завтра она едет в прокуратуру в очередной раз объяснять свою проблему и показывать фотографии участка, по которому течет каловая река.

«Новоисетское затопило канализацией, ЖБО напрямую текут в Исеть. Это происходит пятый год, но такого, как в этом году, я никогда не видела. Каждый день я иду на работу, перепрыгивая через эту канализацию. А весной растает снег, затопит септик водой, растает все, что сейчас замерзло..." – рассказала депутат Каменского городского округа Елена Першина.

В администрации городского округа в курсе, но сделать ничего не могут. Замглавы по строительству, ЖКХ, энергетике и связи Сергей Егоров подтвердил, что септик находится на балансе муниципалитета, о проблеме там знают. «Действительно, к границам участка Верхотуровой примыкает септик, идет сбор с нескольких коттеджей, ее труба не в этот септик попадает. Когда отвечающая за вывоз ЖБО организация плохо откачивает – септик переполняется. Мы в этом году септик ремонтировали, провели ремонт части оголовка, положили там плиту. Но администрация не занимается откачиванием оттуда. Это частный сектор, они сами заказывают. Факт переполнения они могут зафиксировать и спросить с управляющей компании», – прокомментировал Егоров и добавил, что сейчас на очистных сооружениях никакой аварии нет, речь идет только о том, что отходы не откачивают.

Кстати, управляющая компания в селе – УК «ДЕЗ КГО», а компания, которая должна вывозить ЖБО, – ООО «ДЕЗ». Руководитель обеих – Олег Русаков. «Ниже 20 градусов у нас техника не выходит, гидравлика перемерзает. Сегодня потеплело и машина выезжала. И это частный сектор. Если им не нравится наша компания, они могут выбрать другую», – заявил Русаков. Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», есть ли в селе альтернатива, он отрезал: «Если бы захотели – нашли бы. До свидания, у меня совещание идет».

Добавим, канализационные реки – отнюдь не единственная проблема села. Местные жители рассказали, что живут фактически без отопления. В многоквартирных домах который год батареи еле теплые, котельная работает, но дома все равно не прогреваются. В частном секторе проблема возникла в январе – упал напор холодной воды, его не хватает, чтобы нормально работали газовые котлы, а они в сельских домах дают и горячую воду, и тепло.

Сергей Егоров проблему с отоплением в многоквартирниках объяснил незаконными действиями местных жителей – по его словам, на выходе из котельной температура в пределах положенного, но некоторые жильцы делают врезки в отопительную систему, после чего в паре квартир становится очень тепло, а другие вымерзают.

А вот в частных домах проблема из-за аварии. «До январских праздников было нормальное водоснабжение, а после к нам начали поступать жалобы на недостаточное давление. Почти ежедневно смотрим колодцы, только в одном нашли подтопление. Стояли морозы, ждем потепления, обещали в ближайшие дни, и начнем раскопки», – пообещал главный по ЖКХ городского округа.

Каменский городской округ, Светлана Загороднева

Каменский городской округ. Другие новости 29.01.18

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