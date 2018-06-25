Администрацию Каменского района заставили построить очистные в поселке с реками фекалий на дорогах

В селе Колчедан под Каменском-Уральским, жители которого жаловались президенту и губернатору на фекальные реки, должны установить очистные сооружения.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, село заливало фекалиями, потому что канализационные сети крайне изношены, а канализационная насосная станция и очистные сооружения вообще отсутствуют. Сточные воды, жидкие коммунальные отходы, никак не очищенные, стекают прямо на улицы. Администрация городского округа ничего не предпринимает, чтобы решить проблему.

В Каменский районный суд прокуратура направила исковое заявление с требованием обязать администрацию выделить деньги на проектирование и строительство очистных сооружений и выполнить эти работы. Суд поддержал требования в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Жители Каменского района перед инаугурацией президента проводили пикеты с требованием навести порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве района, разруху в котором они связывают с именем главы муниципалитета Сергея Белоусова. В частности, в Колчедане активисты указывали, что фекалии в их селе и в селе Новоисетском выходят на поверхность из-за аварий на сетях, портят припасы в погребах, текут прямо по улицам и стекают в реку Исеть.

Каменский район, служба информации

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