Виновниками коммунальных аварий в Каменском районе займутся силовики

Прокуратура подвела первые результаты проверок в поселке Мартюш и селе Новоисетском, жители которых несколько дней были вынуждены сидеть без отопления из-за коммунальных аварий. Как выяснилось, схема теплоснабжения Каменского городского округа утверждена с нарушениями закона. Против управляющей компании и котельной, обслуживающих поселения, возбуждены административные дела. В адрес главы администрации округа направлено прокурорское представление. Кроме того, уголовно-правовую оценку действий муниципальных властей по материалам прокуратуры даст полиция.

По данным прокуратуры Свердловской области, за период с 23 по 30 января 2018 года на теплосетях поселка Мартюш и села Новоисетского было зафиксировано не менее 8 порывов, что повлекло автоматическое отключение системы теплоснабжения. Многочисленные нарушения температурного режима регистрировались в жилых домах, школах, детских садах. Причиной коммунальных аварий стали нарушения требований законодательства со стороны управляющей и теплоснабжающей организацией, а также администрации Каменского городского округа, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В адрес руководителя управляющей компании «Дирекция единого заказчика Каменского городского округа» внесено представление об устранении нарушений. Также против организации возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии».

Проверки котельных показали неоднократные нарушения температуры подачи теплоносителя со стороны теплоснабжающей организации ООО «СибНА». По данному факту подготовлены материалы для возбуждения административного дела по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».

В целом схема теплоснабжения муниципального образования «Каменский городской округ» утверждена с нарушением закона – не проводится ежегодная актуализация, теплоснабжающие организации не согласуют оптимальный температурный график с администрацией городского округа.

«В связи с ненадлежащим исполнением администрацией муниципального образования «Каменский городской округ» возложенных законом обязанностей прокуратура главе администрации Каменского городского округа внесла представление с требованием незамедлительного принятия действенных мер по устранению выявленных нарушений. Также прокуратура направила в МО МВД России «Каменск-Уральский» материалы в порядке ст. 144-145 УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности», – говорится в сообщении прокуратуры.

Добавим, что проблемы с отоплением в муниципалитетах Каменского района существуют не первый год. Жители Новоисетского, помимо прочего, страдают еще и от канализационных рек, которые не могут убрать ни местная администрация, ни управляющая компания.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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