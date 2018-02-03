В Каменском районе вторую неделю жилые дома заливает кипятком из прорванной теплотрассы

В селе Позариха Каменского района местные жители вторую неделю страдают от безалаберности коммунальщиков. На улице Механизаторов прорвало теплотрассу, однако устранить повреждение владельцы теплосети, похоже, не в силах. В редакцию «Нового Дня» обратилась жительница дома № 17 Дарья. Она рассказала, что трубы, которые проходят по улице, рвало еще прошлой зимой – тогда также подтапливало улицу, но летом ремонтники так и не появились, чтобы заменить проржавевший и дырявый трубопровод. «Тогда приезжали, раскапывали, надевали хомуты и закапывали обратно. А поначалу-то нам сказали, что это у нас проблема – я покупала трубы, все меняли, но потом выяснилось, что проблема у них. Но летом никакого ремонта не было. У них так всегда – пока не побежит, ничего не будут делать», – рассказала Дарья.

По ее словам, обслуживает теплотрассу та же УК «ДЕЗ», что работает и в многострадальном поселке Мартюш, где также вторую неделю люди не могут добиться нормального теплоснабжения. В Позарихе, как и в соседнем населенном пункте, спасаются от холода как могут. «Как прорвало на прошлой неделе, коммунальщики приехали, надели на поврежденный участок хомуты, и все. Спасались газом, у меня двое детей маленьких, два инвалида. Нам обещали, что к понедельнику все сделают, но только вчера снова все разрыли, причем поменяли только одну трубу, запустили отопление – и вторую трубу прорвало. Вся траншея, которую они разрыли, уже к полуночи наполнилась водой, у меня подвал весь затопило, и у соседки тоже, вода уже подбирается к двухээтажкам соседним. Насос, конечно, работает, но он не справляется – из трубы так сильно бьет, что все, что откачали, тут же возвращается. Мы звонили в аварийную, а нам сказали, что у нас и так уже бригада работает», – сообщила собеседница агентства.

Екатеринбург, служба информации

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